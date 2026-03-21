El Sauzalito: el municipio garantiza el traslado de estudiantes de zonas rurales

La Municipalidad de El Sauzalito llevó adelante un nuevo operativo de traslado para estudiantes que asisten a una escuela de modalidad de alternancia en la zona de Sumayén.

La actividad fue encabezada por el intendente Jorge Monzón, junto al jefe de la Policía Fluvial, Carlos Bogado, y permitió el traslado de 15 alumnos, asegurando su regreso a sus hogares.

Desde el municipio explicaron que este tipo de operativos se realiza cada 15 días, en función del sistema educativo de alternancia, que requiere garantizar tanto la asistencia a clases como el contacto periódico de los estudiantes con sus familias.

El operativo se desarrolló con apoyo logístico fluvial, fundamental en una región donde las condiciones geográficas dificultan la conectividad terrestre.

Las autoridades destacaron el trabajo articulado entre el municipio y la fuerza de seguridad, subrayando que estas acciones son clave para sostener el acceso a la educación en zonas rurales.

De esta manera, la comuna reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a las familias del norte chaqueño.