General Pinedo: Ciucci confirmó actividades por el Mes de la Mujer y garantizó servicios durante el feriado

El intendente de General Pinedo, Franco Ciucci, anunció una nueva actividad en el marco del Mes de la Mujer y detalló cómo se organizarán los servicios municipales durante el fin de semana largo, en un contexto que calificó como “complejo” desde lo económico y social.

El jefe comunal informó que este domingo se realizará un evento central en el complejo cultural, desde las 20, con shows artísticos, sorteos y propuestas organizadas por el equipo de mujeres del municipio. La actividad se da continuidad a una serie de acciones iniciadas durante marzo, que debieron reprogramarse parcialmente por cuestiones climáticas.

En cuanto a los servicios, Ciucci aseguró que tanto la recolección de residuos como la distribución de agua —que se realiza de manera gratuita— funcionarán con normalidad durante los feriados. “Vamos a trabajar sábado, lunes y martes para evitar acumulación y responder a la demanda”, explicó, señalando además que el sistema se encuentra exigido por la reducción de camiones operativos debido al desgaste de las unidades.

Respecto al trabajo en zonas rurales como Pampa de Landría y Mesón de Fierro, indicó que el municipio mantiene cuadrillas permanentes de desmalezado, integradas por trabajadores locales con equipamiento propio, y que se refuerzan con personal de la ciudad cuando es necesario. También se interviene en instituciones como escuelas y clubes, según la disponibilidad.

El intendente hizo hincapié en la situación económica general, a la que definió como “muy difícil”, y señaló que los municipios deben dar respuestas directas ante la falta de soluciones estructurales. “Somos la primera puerta del vecino y tenemos que resolver con los recursos que tenemos”, afirmó.

En ese marco, destacó una inversión municipal en infraestructura, con la compra de 2.500 toneladas de ripio para mejorar calles, financiadas con recursos propios y coparticipación. Además, adelantó que se trabaja en proyectos de pavimentación y en la organización del próximo aniversario de la localidad.

Finalmente, Ciucci remarcó la necesidad de fortalecer la recaudación local, especialmente de grandes contribuyentes, para sostener los servicios y avanzar en obras en un contexto económico adverso.