Fontana fortalece el deporte y la inclusión con un convenio provincial

La Municipalidad de Fontana dio un paso importante en el impulso a la actividad deportiva tras la firma de un convenio de colaboración entre el intendente Fernando Cuadra y el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez.

El acuerdo tiene como objetivo principal potenciar el desarrollo del deporte en la ciudad, promoviendo espacios de participación, inclusión y crecimiento para la comunidad.

Entre los ejes principales del convenio se destacan:

La organización de eventos deportivos de calidad

El fortalecimiento de la inclusión en distintas disciplinas

El trabajo conjunto para mejorar el bienestar de los deportistas

Desde el municipio señalaron que esta iniciativa se enmarca en una política que busca consolidar al deporte como una herramienta de integración social y desarrollo comunitario.

Asimismo, remarcaron el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero, en una estrategia articulada entre provincia y municipio para fortalecer el acceso al deporte en todo el territorio.

“Seguimos avanzando para que el deporte sea el motor de crecimiento de nuestra localidad”, destacaron desde la comuna.