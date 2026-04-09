El Sauzalito impulsa la producción local con entrega de semillas y trabajos de arado

La Municipalidad de El Sauzalito avanza con acciones concretas para fortalecer el sector productivo, a través de la entrega de semillas y trabajos de arado destinados a productores locales.

Las tareas son coordinadas por el área de Producción del municipio, que ya inició la distribución de insumos en distintos puntos de la localidad, acompañando a las familias que desarrollan actividades agrícolas.

Estas iniciativas tienen como objetivo impulsar la producción familiar, mejorar el rendimiento de los cultivos y generar mayores oportunidades económicas en una región donde la actividad rural es clave para el sustento diario.

Desde la gestión del intendente Jorge Monzón destacaron que se trata de una política sostenida en el tiempo, con fuerte presencia territorial y acompañamiento directo a quienes trabajan la tierra.

En ese sentido, remarcaron que el municipio continúa apostando al desarrollo local mediante herramientas concretas que permitan fortalecer la economía regional y mejorar la calidad de vida de las familias productoras.