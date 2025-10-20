Fontana: el municipio intensifica los operativos de limpieza y mantenimiento urbano

En el marco del plan integral de limpieza y mejoramiento del espacio público, la Municipalidad de Fontana, bajo la gestión del intendente Fernando Cuadra, llevó adelante un nuevo operativo de erradicación de microbasurales sobre la avenida 25 de Mayo, uno de los principales accesos de la ciudad.

El trabajo, que se realizó durante la mañana de este lunes, forma parte de las acciones semanales que impulsa el municipio para garantizar una ciudad más limpia, ordenada y saludable.

Compromiso ambiental y participación vecinal

Desde el área de Servicios Públicos se destacó que estas tareas se enmarcan dentro de un programa sostenido de saneamiento urbano, que incluye desmalezado, recolección de residuos voluminosos, limpieza de cunetas y mantenimiento de avenidas.

El intendente Fernando Cuadra subrayó la importancia de la colaboración ciudadana para mantener los espacios públicos en condiciones:

“Estamos trabajando todos los días para mejorar la limpieza y el entorno urbano, pero necesitamos el compromiso de los vecinos para no arrojar residuos en la vía pública. Fontana es de todos, y entre todos podemos mantenerla limpia”, expresó.

Más servicios con recursos locales

El municipio recordó que estas acciones se realizan con recursos propios y personal municipal, en el marco del lema “Tus impuestos vuelven en más y mejores servicios”, reflejando el compromiso de la gestión con la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Las cuadrillas continuarán esta semana con tareas en distintos puntos críticos de la ciudad, priorizando avenidas principales y barrios con alta acumulación de residuos.

Con este nuevo operativo, Fontana reafirma su política de mantenimiento urbano y cuidado ambiental, promoviendo la participación vecinal como eje central de una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.

