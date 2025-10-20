Caminata Rosa: Resistencia se movilizó por la concientización sobre el cáncer de mama

En el marco del Mes Rosa, la Municipalidad de Resistencia realizó una caminata y maratón de concientización sobre la prevención del cáncer de mama. La jornada partió desde el Domo del Centenario y finalizó en la Laguna Argüello, reuniendo a vecinas, vecinos, empleados municipales e instituciones de salud que se sumaron para promover la detección temprana y el cuidado integral de la salud.

La propuesta fue organizada por la Municipalidad de Resistencia, junto al Ministerio de Salud del Chaco, la Región Sanitaria VIII, el Colegio de Obstétricos del Chaco, y contó con la colaboración de centros de salud municipales y provinciales, el programa comunal Nutrí tu Vida y el Centro Municipal de la Mujer.

Durante la actividad, se recordó que este año el lema internacional es “La acción hace la diferencia”, poniendo en valor la importancia de realizar los controles anuales. La licenciada Mónica Fernández Barbeti, del Ministerio de Salud, explicó que “a partir de los 40 años, todas las mujeres deben realizarse la mamografía y la ecografía mamaria una vez al año, además del autoexamen mensual. En los casos con antecedentes familiares, los controles deben iniciarse desde los 35 años”.

Por su parte, Laura Ocaranza, directora del Centro de Salud “José Fernando Cucholito” de Barranqueras, remarcó que esta caminata “es una forma de trabajar juntos por la prevención y acompañar a las mujeres en el cuidado de su salud”, y valoró la articulación institucional entre el Ministerio de Salud, la Región Sanitaria 8 y la Municipalidad de Resistencia.

El cierre de la jornada se realizó en la Laguna Argüello, donde los participantes disfrutaron de una clase del programa municipal “Resistencia Baila”, y de una presentación artística coordinada por el área de cultura municipal, que aportó color y alegría al final del recorrido.

Desde la Subsecretaría de Acción Social destacaron que esta iniciativa busca sensibilizar a la sociedad y fomentar la detección temprana. “Sabemos que llegar a tiempo con los tratamientos puede salvar vidas —señalaron—, por eso seguimos generando espacios que combinen actividad física, participación comunitaria y conciencia sobre la importancia del control médico”.