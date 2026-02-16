La Escondida cerró con éxito el Taller de Amigurumis

Con una importante participación de vecinas, finalizó en La Escondida el Taller de Amigurumis – Aprender, crear y emprender, una propuesta impulsada por la gestión municipal que encabeza el intendente Alfredo Caballero, orientada a la capacitación y al desarrollo de herramientas para el autoempleo.

La jornada tuvo un fuerte componente emotivo y comunitario. Mujeres de distintas edades participaron activamente, desarrollando sus propios proyectos en crochet, fortaleciendo habilidades como la precisión, la prolijidad y la creatividad. Cada una logró culminar piezas terminadas, listas para regalar o incluso iniciar un emprendimiento personal.

Desde la organización destacaron que el encuentro fue mucho más que una clase técnica: se trató de un espacio de aprendizaje compartido, concentración y compañerismo, donde cada puntada simbolizó crecimiento personal y nuevas oportunidades económicas.

“El crochet no tiene edad y el amigurumi convierte el hilo en emociones”, fue una de las frases que sintetizó el espíritu de la actividad, que combinó formación, integración y contención social.

La iniciativa se enmarca en las políticas municipales orientadas a promover la capacitación en oficios y el fortalecimiento del emprendedurismo local, generando espacios que potencien la autonomía económica y el desarrollo personal dentro de la comunidad.

El municipio agradeció especialmente a las participantes, a los invitados y a todos quienes hicieron posible la realización del taller, reafirmando el compromiso de continuar impulsando propuestas formativas abiertas e inclusivas.