Fondo Estímulo: la Justicia ordenó reliquidar solo enero y el Gobierno aclaró que no es un fallo definitivo

El Poder Ejecutivo del Chaco informó que la reciente resolución judicial vinculada al Fondo Estímulo de la Producción tiene carácter provisorio y se limita exclusivamente a la reliquidación correspondiente al mes de enero de 2026.

Según detallaron, la medida fue dictada por el Juzgado Laboral de Resistencia a cargo del Dr. Bosch, en el marco de una tutela anticipada, y no implica una definición sobre el planteo de fondo realizado por trabajadores del sector productivo.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la resolución “no cuestiona la reforma del sistema de liquidación impulsada por el Ejecutivo”, sino que dispone únicamente una revisión puntual sobre el cálculo aplicado en enero. En ese sentido, subrayaron que la cuestión de fondo continúa en análisis y deberá resolverse en instancias posteriores del proceso judicial.

Asimismo, indicaron que la medida no se encuentra firme, por lo que el Ejecutivo continuará ejerciendo su derecho de defensa en las vías judiciales correspondientes.

En relación al eventual cumplimiento, señalaron que se realizará conforme a las disponibilidades presupuestarias y los mecanismos administrativos vigentes, en línea con una política de “administración responsable y sostenible de los recursos públicos”.

Finalmente, el Gobierno reafirmó su compromiso de garantizar equilibrio fiscal y transparencia, al tiempo que insistió en la necesidad de que la Justicia resuelva de manera definitiva el fondo del conflicto en el marco constitucional vigente.