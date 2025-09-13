Fogach: más de 900 pymes chaqueñas accedieron a financiamiento
El Fondo de Garantías del Chaco (FoGaCh) consiguió que 907 PyMEs chaqueñas accedan a financiamiento gracias a su respaldo, destinados a fortalecer la producción y el empleo en toda la provincia . Quienes deseen obtener información, pueden contactarse por el correo fogach@fiduciariadelnorte.com.ar o mediante Whatsapp al WhatsApp: 362 452 9822 / 362 486 7196 / 362 492 6109 / 362 455 4015 .
«Cada garantía que emitimos es una oportunidad para que una PyME acceda a financiamiento, invierta, genere empleo y siga creciendo. Nuestro objetivo es ser el socio estratégico que impulse la producción y el desarrollo en el Chaco», destacó el presidete de Fiduciaria del Norte, Gerardo Santos Oliveira.
Beneficios principales para las MiPyMEs:
- Acceso a líneas de crédito en condiciones competitivas.
- Mayor respaldo frente a entidades financieras.
- Reducción de barreras de ingreso y simplificación de procesos.
- Asesoramiento y acompañamiento técnico durante la gestión.