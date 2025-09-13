Resistencia: confirmaron la expulsión de un ciudadano senegalés

WhatsApp Image 2025-09-12 at 17.14.08

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la medida judicial de expulsión dictada contra el senegalés Baye Mbaye, quien había ingresado de forma irregular al país desde Brasil en marzo pasado .

A pesar de haber iniciado trámites para regularizar su situación migratoria, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) resolvió su expulsión, decisión que fue apelada judicialmente por Mbaye. Sin embargo, mediante la resolución dictada este 12 de septiembre, en el marco del expediente «M., B.S. c/ DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES s/RECURSO DIRECTO LEY 25871 – ART.76» (Expte. N° FRE 6906/2025/CA1), la Cámara rechazó el recurso y avaló la actuación de la DNM.

Con esta decisión, Mbaye tiene la posibilidad de presentar una nueva apelación ante instancias superiores. En caso de no hacerlo, y una vez notificado formalmente del acto administrativo, deberá abandonar el país de manera voluntaria. De no cumplir con esta obligación, la Dirección Nacional de Migraciones podría solicitar la retención del ciudadano y proceder a su expulsión forzada.

Más Noticias

182208w850h566c.jpg

Fogach: más de 900 pymes chaqueñas accedieron a financiamiento

WhatsApp Image 2025-09-12 at 16.31.46

Bs. As: El Gobernador Zdero Se Reunió Con El Presidente Milei

WhatsApp Image 2025-09-12 at 12.38.45

Este Viernes: Chaco Recibió Al Comité Consultivo Internacional Del Algodón

Te pueden interesar

182195w850h567c.jpg

Realizarán un operativo de SUBE Estudiantil en Sáenz Peña

WhatsApp Image 2025-09-12 at 17.14.08

Resistencia: confirmaron la expulsión de un ciudadano senegalés

182208w850h566c.jpg

Fogach: más de 900 pymes chaqueñas accedieron a financiamiento

182202w850h523c.jpg

El Plan Estratégico Participativo Chaco +20 será presentado en un foro iternacional de gestión

182212w850h480c.jpg

El Gran Premio Argentino Histórico llega al Chaco