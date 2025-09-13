Resistencia: confirmaron la expulsión de un ciudadano senegalés

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la medida judicial de expulsión dictada contra el senegalés Baye Mbaye, quien había ingresado de forma irregular al país desde Brasil en marzo pasado .

A pesar de haber iniciado trámites para regularizar su situación migratoria, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) resolvió su expulsión, decisión que fue apelada judicialmente por Mbaye. Sin embargo, mediante la resolución dictada este 12 de septiembre, en el marco del expediente «M., B.S. c/ DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES s/RECURSO DIRECTO LEY 25871 – ART.76» (Expte. N° FRE 6906/2025/CA1), la Cámara rechazó el recurso y avaló la actuación de la DNM.

Con esta decisión, Mbaye tiene la posibilidad de presentar una nueva apelación ante instancias superiores. En caso de no hacerlo, y una vez notificado formalmente del acto administrativo, deberá abandonar el país de manera voluntaria. De no cumplir con esta obligación, la Dirección Nacional de Migraciones podría solicitar la retención del ciudadano y proceder a su expulsión forzada.