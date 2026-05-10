Chorotis inició cursos de Corte y Confección y Chef Profesional

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La Municipalidad de Chorotis puso en marcha los cursos de Corte y Confección y Chef Profesional, propuestas de capacitación que tuvieron una importante convocatoria de vecinos interesados en adquirir nuevas herramientas de formación laboral.

El inicio de las actividades incluyó además una charla de capacitación e integración junto a los participantes, con el objetivo de generar un espacio de intercambio y acompañamiento durante el desarrollo de los cursos.

Las capacitaciones están a cargo de los profesores Antonio Ávila y Ariel Campos, quienes estarán al frente de las clases teóricas y prácticas.

Desde el municipio destacaron la importancia de impulsar este tipo de iniciativas orientadas a la formación y al fortalecimiento de oportunidades laborales para la comunidad.

La gestión encabezada por el intendente Ariel Hofstetter reafirmó así su acompañamiento a programas de capacitación y desarrollo personal destinados a vecinos de la localidad.

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