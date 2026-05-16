Tras allanamientos, incautaron más de $ 26 millones y US$ 3400 falsos: hay tres detenidos

Una serie de allanamientos antidrogas realizados este viernes en Charata permitió a las fuerzas de seguridad desarticular presuntos puntos de comercialización de estupefacientes y secuestrar cocaína, marihuana, armas, dinero en efectivo y dólares falsificados. Como saldo del operativo, tres personas mayores de edad fueron aprehendidas.

Los procedimientos comenzaron alrededor de las 8 por orden del Juzgado de Garantías de Charata y con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña. El primero de los allanamientos se concretó en una vivienda del barrio Coria, donde los efectivos hallaron envoltorios con cocaína y marihuana, semillas de cannabis, dos balanzas de precisión, teléfonos celulares, recortes de nylon, bicarbonato y otros elementos utilizados para el acondicionamiento de estupefacientes.

En el lugar también se secuestró una máquina contadora de dinero y una suma superior a los 26 millones de pesos en efectivo, cifra que quedó bajo análisis judicial para determinar su procedencia y posible vinculación con maniobras de narcotráfico. Durante la requisa, además, los agentes concretaron un secuestro impostergable de un revólver calibre 32 y varias municiones de distintos calibres. A raíz de ello tomó intervención la Fiscalía Penal en turno, que dispuso actuaciones por presunta infracción al artículo 189 Bis del Código Penal, relacionado con la tenencia ilegal de armas.

Otro de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue la incautación de 3.400 dólares estadounidenses apócrifos. Ante esta situación, intervino la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, que inició actuaciones por una posible infracción vinculada a la falsificación de moneda extranjera.

El segundo allanamiento se realizó en una vivienda del barrio 4 de Octubre. Allí, los efectivos secuestraron más de 29 gramos de cocaína, marihuana fraccionada, teléfonos celulares, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de drogas. Como resultado global de ambos procedimientos, tres personas fueron notificadas de su aprehensión en una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los operativos fueron supervisados por autoridades del Departamento Antinarcóticos Interior y contaron con la colaboración de personal de la División Operaciones Drogas Interior de Villa Ángela. La investigación continúa para determinar posibles conexiones con otras redes de comercialización de drogas en la región.