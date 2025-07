Fernando Cuadra: “Con austeridad y planificación, Fontana sigue avanzando a pesar del contexto adverso”

En diálogo con Radio Provincia, el intendente de Fontana, Fernando Cuadra, repasó los avances en su gestión, las dificultades económicas que enfrenta el municipio y el acompañamiento de la comunidad en medio de una coyuntura nacional compleja.

Cuadra participó de un importante evento deportivo acompañado por autoridades provinciales, entre ellos representantes del Instituto del Deporte Chaqueño, la Lotería Chaqueña y referentes de la Comisión de Handball. Allí, destacó el valor de que Fontana sea sede de eventos deportivos de alto nivel: “El microestadio del Club Social y Deportivo Fontana cumple con todas las condiciones para recibir competencias importantes. Es un orgullo para nuestra ciudad”, afirmó.

Consultado por la organización del evento, aclaró que si bien no está a cargo del municipio, la comuna brindará su colaboración logística y de infraestructura para garantizar el éxito del encuentro.

Obras y servicios, a pesar del ajuste

Al dejar el deporte de lado, Cuadra repasó las principales intervenciones que se están llevando adelante en la ciudad. “Seguimos trabajando intensamente en obras de ripio, saneamiento y cuneteo, fundamentales para prepararnos para la temporada de lluvias. Estamos con doble turno para mantener la limpieza y pedimos a los vecinos que colaboren en el cuidado de los espacios públicos”, expresó.

El jefe comunal remarcó la articulación con SAMEEP y otras áreas provinciales para mejorar la calidad de los servicios, destacando una reciente conexión en un barrio límite con Resistencia. “Tuvimos acompañamiento de autoridades provinciales. El respaldo del gobernador Leandro Zdero se nota. Hay obras que venían inconclusas de la gestión anterior y que hoy, gracias a esa articulación, se están concretando”, señaló.

Dificultades económicas y obstáculos políticos

Cuadra fue enfático respecto al impacto de la crisis económica nacional en las arcas municipales: “La coparticipación sigue en baja. Ya nos advirtieron que este mes podría caer entre un 10 y un 15%. Esto nos obliga a vivir el día a día, sin posibilidad de planificación a largo plazo”.

A pesar de ello, el intendente aseguró que, con orden y previsión, se logró abonar los aguinaldos con fondos municipales. “Nos manejamos con austeridad y responsabilidad, por eso no hemos tenido sobresaltos financieros”, sostuvo.

Sin embargo, no ocultó su malestar con la situación política en el Concejo Deliberante: “Estamos en minoría y hay proyectos que no avanzan por decisiones caprichosas que responden a jefes políticos. Eso no perjudica a mi gestión, sino a toda la comunidad de Fontana”, lamentó.

Respaldo social

Finalmente, Cuadra resaltó el crecimiento del acompañamiento ciudadano. “Cuando asumimos, solo el 4% de los contribuyentes pagaban sus impuestos. Hoy esa cifra se cuadruplicó. La gente ve el trabajo y responde con confianza. Queremos seguir aumentando ese porcentaje para mejorar la calidad de los servicios y responder a la alta demanda de obras”, concluyó.