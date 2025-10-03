Demoraron a una pareja en La Rubita por pelear en la calle: ambos tenían pedido de captura

182999w850h494c.jpg

Este viernes por la mañana, efectivos de la Comisaría Quinta de Resistencia demoraron a una pareja que protagonizaba una fuerte discusión en la vía pública, en el asentamiento La Rubita.  Lo que comenzó como una intervención para frenar una pelea, terminó con un hallazgo inesperado y es que ambos tenían pedidos de captura vigentes.

El hecho ocurrió cerca de las 7:30, cuando los uniformados patrullaban la zona y observaron a un hombre y una mujer que no paraban de discutir. Tras intervenir para evitar que la situación pasara a mayores, los agentes corroboraron los datos de la pareja a través del Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi.), confirmando que los dos presentaban causas pendientes con la Justicia.

La mujer, de 35 años, tenía un pedido de captura desde septiembre de 2021 por una causa de «supuestas amenazas». Sin embargo, la Fiscalía N°13 dispuso su notificación en libertad al constatar que la causa ya se encontraba prescripta.

En tanto, el hombre, de 36 años, era buscado desde octubre de 2023 en el marco de una causa por «supuestas lesiones en contexto de violencia de género». La Fiscalía N°4 también resolvió su notificación en libertad dado que la causa estaba archivada.

De esta manera, ambos recuperaron la libertad tras ser notificados, mientras que la Policía destacó la importancia de los controles biométricos en el patrullaje diario para detectar personas con antecedentes o pedidos judiciales.

