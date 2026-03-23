Feng Shui: cuál es la planta que jamás debes tener en casa porque atrae desgracia y mala suerte

Esta planta es un imán para la mala suerte, según el Feng Shui.

No obstante, esta filosofía milenaria oriental sostiene que su presencia dentro de las paredes de la vivienda puede atraer vibraciones perjudiciales para todos los habitantes de la casa.

El principal conflicto con la hortensia reside en su carga simbólica negativa. Para el Feng Shui, esta planta es un imán para la soledad, la mala suerte, el aislamiento, la desgracia y el fracaso. Se cree que su energía intrínseca fomenta sentimientos de melancolía y una desconexión emocional entre quienes habitan la vivienda. Lejos de promover la unión, su influencia se asocia con la creación de un vacío inexplicable que puede enturbiar las relaciones familiares o de pareja.

Por esta razón, colocar una hortensia en áreas comunes como el salón o espacios íntimos como el dormitorio se considera un error estratégico. En estos lugares, lo que se busca es la fluidez, la comunicación y el calor de hogar, elementos que, según la tradición china, se ven perturbados por la naturaleza fría y solitaria de esta planta.

Evitá tener una hortensia dentro de casa.

Afortunadamente, esto no significa que debas desterrar estas flores de tu vida para siempre. El secreto del Feng Shui no reside en la eliminación, sino en la ubicación correcta. La hortensia puede lucir todo su esplendor sin afectar la armonía interna siempre y cuando permanezca fuera del espacio habitable, como el jardín o la terraza.