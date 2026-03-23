Feng Shui: cuál es la planta que jamás debes tener en casa porque atrae desgracia y mala suerte
Cada vez más personas buscan integrar la naturaleza en los espacios interiores debido a la belleza de las plantas, especialmente aquellos ejemplares con flores. Por esto, es habitual acudir al vivero y comprar la primera especie colorida que veamos, sin saber cuáles son sus propiedades energéticas. En este sentido, el Feng Shui nos alerta sobre un ejemplar popular que cualquiera deja dentro de casa y que es un imán para la desgracia y la mala suerte.
Cuál es la hermosa planta que atrae mala suerte, según el Feng Shui
Desde la perspectiva del Feng Shui, no todas las plantas son aliadas del bienestar doméstico. Algunas, a pesar de su innegable atractivo visual, pueden convertirse en fugas de energía positiva y una fuente inagotable de mala suerte.
Dentro de este grupo de plantas bajo advertencia, se destaca una de las flores más admiradas y utilizadas en la jardinería: la hortensia. Con sus espectaculares inflorescencias en tonos pasteles que van del azul profundo al rosa delicado, es habitual verla protagonizando ramos de novia o decorando rincones del hogar.
No obstante, esta filosofía milenaria oriental sostiene que su presencia dentro de las paredes de la vivienda puede atraer vibraciones perjudiciales para todos los habitantes de la casa.
El principal conflicto con la hortensia reside en su carga simbólica negativa. Para el Feng Shui, esta planta es un imán para la soledad, la mala suerte, el aislamiento, la desgracia y el fracaso. Se cree que su energía intrínseca fomenta sentimientos de melancolía y una desconexión emocional entre quienes habitan la vivienda. Lejos de promover la unión, su influencia se asocia con la creación de un vacío inexplicable que puede enturbiar las relaciones familiares o de pareja.
Por esta razón, colocar una hortensia en áreas comunes como el salón o espacios íntimos como el dormitorio se considera un error estratégico. En estos lugares, lo que se busca es la fluidez, la comunicación y el calor de hogar, elementos que, según la tradición china, se ven perturbados por la naturaleza fría y solitaria de esta planta.
Afortunadamente, esto no significa que debas desterrar estas flores de tu vida para siempre. El secreto del Feng Shui no reside en la eliminación, sino en la ubicación correcta. La hortensia puede lucir todo su esplendor sin afectar la armonía interna siempre y cuando permanezca fuera del espacio habitable, como el jardín o la terraza.