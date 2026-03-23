Caminata de 10.000 pasos al día: la verdad detrás de la tendencia viral del momento

En la actualidad se es tendencia en redes sociales el reto de la caminata de 10.000 pasos.

Caminar 10.000 pasos al día

Esta cifra se remonta a la década de los 60 y fue más bien un tema comercial en Japón. En el evento se empezó a promocionar un podómetro en el que se fijaron estos 10.000 pasos, así que podría parecer inicialmente un tema de marketing. De hecho, los científicos sospechan que esa cifra se creó para comercializar y no se basaba en datos reales.

Sin embargo, mayores beneficios para la salud aparecen al abandonar el sedentarismo e incorporar una actividad física regular, mucho antes de alcanzar cifras tan elevadas, y la evidencia muestra que la cifra carece de fundamento científico según una investigación publicada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El estudio revela que no es imprescindible caminar una cierta cantidad fija de pasos cada día para mantenerse saludable. Lo importante es romper la inactividad y moverse de forma constante y moderada para reducir el riesgo de enfermedades graves y mejorar la calidad de vida. Las cifras menores, pero mantenidas de manera regular y a veces con mayor intensidad, son suficientes para observar mejoras en la salud.

No es obligatorio caminar una cierta cantidad fija de pasos cada día para mantenerse saludable.

Investigaciones lideradas por Ulf Ekelund en Noruega analizaron sistemáticamente qué cantidad de pasos genera un verdadero cambio en la salud y llegaron a la misma conclusión. El mayor beneficio surge cuando una persona pasa de la inactividad a realizar cualquier tipo de movimiento habitual.

Emmanuel Stamatakis, de la Universidad de Sídney, explica que lo esencial es la suma total de actividad física semanal, más allá de si se realiza en una sola sesión o fragmentada, y el esfuerzo implicado. “Para las personas muy inactivas, los primeros pasos extra por encima de su nivel anterior son los más importantes”, incluso cuando solo se sitúan entre 2.500 y 3.000 pasos diarios.

¿Cuántos pasos se deben hacer para mejorar la salud?

No hay una meta universal de pasos. En personas poco activas, incrementos pequeños, como pasar de 3.500 a 4.000 pasos, ya suponen avances en la salud. El objetivo debe adaptarse al nivel de cada persona.

La mayoría de las personas en Europa y Estados Unidos recorre habitualmente entre 6.000 y 7.000 pasos diarios, y el tiempo de actividad vigorosa suele ser de solo cuatro o cinco minutos cada día.

Lo ideal es adaptar el ritmo y la cantidad de pasos, según las necesidades y aptitudes de cada uno.

El mayor beneficio reside en la alta intensidad sostenida del movimiento, no simplemente en el conteo numérico de pasos. Stamatakis sostiene que “1.000 pasos rápidos y vigorosos en una caminata pueden tener un efecto significativamente mayor que 1.000 pasos lentos en casa”.