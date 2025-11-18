Caída global de servicios digitales por una falla en la red de Cloudflare

image-2025-11-18T100708.106

Decenas de servicios digitales registraron interrupciones a nivel mundial por fallas en la infraestructura de Cloudflare, dejando sin acceso a millones de usuarios. Según informó la empresa, se investiga una anomalía que afecta el funcionamiento normal de aplicaciones y sitios, advirtiendo que los consumidores pueden encontrarse con errores al intentar ingresar. La caída afectó primero a X —ex Twitter—, que quedó inaccesible en su versión de escritorio, sin posibilidad de cargar publicaciones ni elementos multimedia.

El problema se extendió luego a otras plataformas como Letterboxd, Downdetector, medios digitales y servicios basados en inteligencia artificial como ChatGPT, así como a videojuegos como League of Legends, cuyos jugadores reportaron masivos errores de conexión.

Aunque la compañía no precisó detalles, las primeras versiones señalan un posible fallo durante tareas de mantenimiento programado. La incidencia también impactó en páginas que monitorean caídas —como Downdetector—, dificultando la verificación del estado real de los servicios. Hasta el momento, Cloudflare continúa trabajando en la recuperación total, mientras los usuarios no pueden hacer más que esperar la normalización.

Más Noticias

image-2025-11-18T120002.848

Fabiana González pidió no convivir con Marcela Acuña en la Unidad Penal Nº1

184826w850h640c.jpg

Choque en cadena por la Ruta 16: un policía alcoholizado fue detenido

foto-66474

Vila San Martín no pudo en su visita ante Salta Basket

Te pueden interesar

image-2025-11-18T120002.848

Fabiana González pidió no convivir con Marcela Acuña en la Unidad Penal Nº1

image-2025-11-18T100708.106

Caída global de servicios digitales por una falla en la red de Cloudflare

whatsapp-image-2025-11-18-at-09-24-24-691c66e66895e095277079

Provincia, Vialidad Nacional y Corebe coordinan acciones para intervenir en los terraplenes del Puente Lavalle

184360w850h566c.jpg

Gobierno anunció el pago del refrigerio para empleados públicos

WhatsApp Image 2025-11-18 at 08.07.51

Con Capitanich al frente, asumió la nueva conducción partidaria del PJ Chaco