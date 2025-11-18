Caída global de servicios digitales por una falla en la red de Cloudflare

Decenas de servicios digitales registraron interrupciones a nivel mundial por fallas en la infraestructura de Cloudflare, dejando sin acceso a millones de usuarios. Según informó la empresa, se investiga una anomalía que afecta el funcionamiento normal de aplicaciones y sitios, advirtiendo que los consumidores pueden encontrarse con errores al intentar ingresar. La caída afectó primero a X —ex Twitter—, que quedó inaccesible en su versión de escritorio, sin posibilidad de cargar publicaciones ni elementos multimedia.

El problema se extendió luego a otras plataformas como Letterboxd, Downdetector, medios digitales y servicios basados en inteligencia artificial como ChatGPT, así como a videojuegos como League of Legends, cuyos jugadores reportaron masivos errores de conexión.

Aunque la compañía no precisó detalles, las primeras versiones señalan un posible fallo durante tareas de mantenimiento programado. La incidencia también impactó en páginas que monitorean caídas —como Downdetector—, dificultando la verificación del estado real de los servicios. Hasta el momento, Cloudflare continúa trabajando en la recuperación total, mientras los usuarios no pueden hacer más que esperar la normalización.