Ezequías Baez, deportista chaqueño, necesita ayuda para competir en el Mundial de Gimnasia en Trampolín
Ezequías Baez integra la Selección Argentina de Gimnasia en Trampolín. Será el primer gimnasta chaqueño en representar al país en un mundial y es por eso que necesita la ayuda de todos. Se puede colaborar a través del alias ezequias.baeznx
«Cada granito aportado por ustedes es un pasito mas cerca para representar a Argentina y cumplir mi sueño», dijo Ezequías en un video. Quienes quieran colaborar como sponsors pueden contactarse con él a través de su cuenta de instagram @ezequias_baez.
Ezequías tiene que viajar a Pamplona, España, en donde se realizará el Mundial de Gimnasia en Trampolín, del 1 al 10 de noviembre, y necesita cubrir los costos de los pasajes ida y vuelta, estadía, comida e inscripción del torneo.