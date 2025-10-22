Ezequías Baez, deportista chaqueño, necesita ayuda para competir en el Mundial de Gimnasia en Trampolín

Ezequías Baez  integra la Selección Argentina de Gimnasia en Trampolín. Será el primer gimnasta chaqueño  en representar al país en un mundial y es por eso que necesita la ayuda de todos. Se puede colaborar a través del alias ezequias.baeznx

«Cada granito aportado por ustedes es un pasito mas cerca para representar a Argentina y cumplir mi sueño», dijo Ezequías en un video. Quienes quieran colaborar como sponsors pueden contactarse con él a través de su cuenta de instagram @ezequias_baez.

Ezequías tiene que viajar a Pamplona, España, en donde se realizará el Mundial de Gimnasia en Trampolín, del 1 al 10 de noviembre, y necesita cubrir los costos de los pasajes ida y vuelta, estadía, comida e inscripción del torneo.

Más Noticias

182618w850h478c.jpg.webp

Sáenz Peña: se viene el 1° Encuentro Municipal de Mini Básquet

DeWatermark.ai_1760969982951

Villa San Martín estrena estadio renovado antes del debut en la Liga Argentina

564527275_1149671083973475_5345123817647241969_n

Charata celebró el Gran Premio 111° Aniversario con una vibrante fecha del automovilismo zonal

Te pueden interesar

180956w850h478c.png.webp

Ezequías Baez, deportista chaqueño, necesita ayuda para competir en el Mundial de Gimnasia en Trampolín

182618w850h478c.jpg.webp

Sáenz Peña: se viene el 1° Encuentro Municipal de Mini Básquet

WhatsApp Image 2025-10-22 at 17.29.55

Cada peso vuelve a los chaqueños: 2.000 Ventiladores industriales y un Centro de salud que será remodelado.

WhatsApp Image 2025-10-22 at 10.36.46

Trabajadores municipales cuestionan el accionar del sindicato en San Bernardo

asd

Las Garcitas: empleados precarizados denuncian tres meses sin cobrar y apuntan a la gestión de Dolce