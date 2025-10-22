Sáenz Peña: se viene el 1° Encuentro Municipal de Mini Básquet

El evento se realizará el domingo, con la participación de 12 equipos locales y de localidades vecinas.

Con la participación de 12 equipos de Sáenz Peña y localidades vecinas, este domingo 28 de septiembre se realizará el 1° Encuentro Municipal de Mini Básquet, organizado por la Escuela Municipal de Básquet.

La actividad comenzará a las 9, con partidos que se disputarán en simultáneo en las canchas de los clubes Sokol, Morava y Acción, que cedieron sus instalaciones para el evento.

TIROS, JUEGOS Y MEDALLAS PARA TODOS

Desde las 13 hasta las 17, todos los equipos se concentrarán en la plazoleta junto al Museo de la Fundación para disfrutar de competiciones de tiro y habilidades, juegos recreativos y la entrega de medallas a cada jugador, además de una pelota para cada club participante.

El intendente Bruno Cipolini, junto al secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, los profesores Ariel Álvarez y Facundo Lasalvia y el subsecretario Mariano Cardozo, destacaron la gran convocatoria y la colaboración de los clubes de Corzuela, Quitilipi, General Vedia, Villa Ángela, Villa Berthet y Machagai para promover la sana competencia y el deporte infantil.

Más Noticias

180956w850h478c.png.webp

Ezequías Baez, deportista chaqueño, necesita ayuda para competir en el Mundial de Gimnasia en Trampolín

DeWatermark.ai_1760969982951

Villa San Martín estrena estadio renovado antes del debut en la Liga Argentina

564527275_1149671083973475_5345123817647241969_n

Charata celebró el Gran Premio 111° Aniversario con una vibrante fecha del automovilismo zonal

Te pueden interesar

180956w850h478c.png.webp

Ezequías Baez, deportista chaqueño, necesita ayuda para competir en el Mundial de Gimnasia en Trampolín

182618w850h478c.jpg.webp

Sáenz Peña: se viene el 1° Encuentro Municipal de Mini Básquet

WhatsApp Image 2025-10-22 at 17.29.55

Cada peso vuelve a los chaqueños: 2.000 Ventiladores industriales y un Centro de salud que será remodelado.

WhatsApp Image 2025-10-22 at 10.36.46

Trabajadores municipales cuestionan el accionar del sindicato en San Bernardo

asd

Las Garcitas: empleados precarizados denuncian tres meses sin cobrar y apuntan a la gestión de Dolce