Barrio a barrio, la lista 180 “Nueva Etapa” llevó su propuesta: “del pueblo y para el pueblo”

Los candidatos y candidatas a diputados nacionales por el espacio político Nueva Etapa – Lista 180, Fabricio Bolatti, Alicia Frías, Hernán Ciravolo y Marilyn Rolón, continúan recorriendo distintos barrios de Resistencia, en contacto directo con vecinas y vecinos para presentar las propuestas de este nuevo espacio que se propone como una alternativa real al bipartidismo histórico que gobernó el Chaco durante décadas.

Desde Nueva Etapa señalan que la realidad que recogen en cada visita es alarmante: hambre, abandono, desocupación, falta de servicios básicos y un profundo malestar social. Frente a ese panorama, plantean la necesidad urgente de renovar la política, con un programa que nace desde el territorio y busca representar genuinamente a los sectores populares.

“Nueva Etapa” hace eje en la idea de construcción desde abajo, entendiendo que la verdadera representación comienza en el territorio, en el contacto cara a cara con las necesidades cotidianas de la gente. “Recorremos los barrios no solo para hablar, sino para escuchar, porque creemos que las soluciones reales surgen desde las necesidades reales. Nuestra propuesta parte de una convicción: los proyectos deben venir del pueblo para llegar al Congreso, no al revés”, afirmaron.

Al Congreso para poner un freno al ajuste, la represión y la crueldad de LLA

Una de las principales motivaciones del espacio es enfrentar con firmeza las políticas del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, al que acusan de llevar adelante un modelo de ajuste brutal, represión y crueldad social. “Este gobierno está arrasando con los derechos del pueblo, empobreciendo a millones mientras crece la concentración de la riqueza. Además, avanza sin freno una red de corrupción política vinculada al narcotráfico, y eso no es algo aislado: se replica también en el Chaco de la mano de Zdero, que gobierna para unos pocos y deja al resto a su suerte”.

En ese contexto, denuncian que los problemas que encuentran en cada recorrida son siempre los mismos y se profundizan: familias que no pueden pagar la energía eléctrica, que no acceden a medicamentos, que comen una sola vez al día o que han quedado afuera del sistema de salud y educación. “Nos duele ver tanta desolación. La gente vive en el abandono total. Lo mínimo que debería garantizar un Estado es que nadie pase hambre o tenga que elegir entre pagar la luz o comprar un remedio”.

Miles de millones en publicidad, mientras las familias no llegan a fin de mes

Los candidatos de la Lista 180 – Nueva Etapa, criticaron con dureza la lógica de los gobiernos nacional y provincial, a los que acusan de gastar millones en propaganda para disfrazar la realidad, mientras los salarios, jubilaciones y programas sociales siguen por el piso. “Mientras la gente no puede pagar el alquiler o comer carne una vez por semana, los gobiernos destinan miles de millones para encubrir con publicidad una realidad que ya nadie puede ocultar. Eso no es gobernar, es manipular.”



“Hay una crisis de representatividad”

Por último, los candidatos criticaron fuertemente a los actuales representantes legislativos, y convocaron a construir un Congreso con voces verdaderamente comprometidas con el pueblo. “No pueden seguir llegando al Congreso personas que solo responden a los intereses del poder. Se sientan, levantan la mano según su conveniencia y se olvidan de a quién representan. Hay una crisis profunda de representatividad, y por eso estamos construyendo esta alternativa. Nosotros no tenemos jefes políticos, ni padrinos, ni compromisos con las corporaciones. Sólo respondemos al pueblo, desde abajo, con honestidad, con compromiso real y con una visión transformadora”.