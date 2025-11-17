Machagai: la EET N.º 28 realizó su fiesta anual de Educación Física en el Paseo de la Juventud
El Paseo de la Juventud fue el escenario elegido por la Escuela de Educación Técnica N.º 28 para llevar adelante su tradicional fiesta anual de Educación Física. Directivos, docentes, estudiantes y tutores participaron de una jornada colmada de actividades, donde cada curso presentó esquemas y demostraciones preparados junto a los profesores a cargo.
La Municipalidad de Machagai acompañó el desarrollo del evento, colaborando con el sonido y la locución, y destacó la importancia de que este espacio público —pensado para el disfrute de las familias— sea utilizado para actividades de gran convocatoria y contenido educativo.
Desde el Ejecutivo municipal felicitaron a toda la comunidad educativa de la EET N.º 28 por la organización y el clima festivo de una jornada que reunió a cientos de vecinos.