Este lunes comienza el cronograma de pago de Anses

164768w850h478c.jpg

Anses comunicó los calendarios de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

JUBILACIONES Y PENSIONES QUE NO SUPEREN UN HABER MÍNIMO

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

JUBILACIONES Y PENSIONES QUE SUPEREN UN HABER MÍNIMO

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

ASIGNACIÓN POR EMBARAZO

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre

ASIGNACIÓN POR PRENATAL

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

ASIGNACIONES PAGO ÚNICO (MATRIMONIO, NACIMIENTO, ADOPCIÓN)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Más Noticias

184360w850h566c.jpg

Programas provinciales: ¿quiénes serán los primeros en cobrar?

182789w850h638c.jpg

Nueva modalidad para robar cuentas de WhatsApp: cómo funciona la estafa y qué medidas tomar

184450w850h552c.jpg

Estafa: compraron mercadería por $35 millones y pagaron con cheques falsos

Te pueden interesar

184360w850h566c.jpg

Programas provinciales: ¿quiénes serán los primeros en cobrar?

164768w850h478c.jpg

Este lunes comienza el cronograma de pago de Anses

WhatsApp Image 2025-11-08 at 19.51.21

Jóvenes del interior chaqueño viven una experiencia inolvidable en Misiones

577579198_122227269806140892_2152522097335043941_n

Chorotis fue sede de nuevas fechas de la Liga de Vóley AVOSOCH

577566060_122244141476188894_1695792588706815576_n

Villa Río Bermejito: se realizó el primer encuentro inter-CEF con apoyo municipal