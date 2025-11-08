Programas provinciales: ¿quiénes serán los primeros en cobrar?

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos de los programas provinciales correspondientes al mes de noviembre.

Los mismos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos.

DETALLE DE FECHAS Y PROGRAMAS

Lunes 10 de noviembre

  • Pueblos Originarios
  • Expertos – Ministerio de Salud Pública

Viernes 14 de noviembre

  • Becas Más Salud – Ministerio de Salud
  • Becas Más Gobierno – Ministerio de Gobierno

Lunes 17 de noviembre

  • Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión) – Ministerio de Desarrollo Humano
  • Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva) – Ministerio de Desarrollo Humano
  • Programa de Reconversión Laboral Canillitas – Ministerio de Desarrollo Humano
  • Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos – Ministerio de Educación.

Además, se recuerda que los beneficiarios no requieren trámites adicionales: solo contar con su tarjeta de débito del NBCH o los medios digitales habilitados para retirar o utilizar los fondos.

