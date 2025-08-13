Napenay: Secheep Ejecuta Obras Para Brindar Energía A Más De 70 Familias

WhatsApp Image 2025-08-13 at 12.43.36

En el marco del Plan de Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Provincial, y anticipándose a la demanda que traerá el verano, SECHEEP avanza con obras estratégicas para garantizar energía segura y de calidad en todo el territorio chaqueño.

El presidente de la empresa, José Bistoletti, y el vocal Germán Perelli estuvieron en Napenay junto al intendente Javier Ayala para supervisar la instalación de líneas de media y baja tensión que permitirán llevar suministro eléctrico a más de 70 familias de la localidad. “Esta obra es una respuesta concreta a una necesidad histórica de los vecinos, y forma parte de nuestro objetivo de llegar con energía segura y confiable a cada rincón de la provincia”, afirmó Bistoletti.
Por su parte, el intendente Ayala expresó: “Estamos muy agradecidos con el gobierno provincial, es una enorme alegría para toda la comunidad que esta obra se esté concretando. El proyecto incluye colocación de postes, tendido de cables y conexiones domiciliarias, mejorando la calidad de vida de los vecinos y potenciando el desarrollo local”- afirmó.
Con estas acciones, el Gobierno del Chaco reafirma su compromiso de llegar con obras concretas y servicios esenciales a la comunidad.

