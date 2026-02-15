Esperó a que la dueña se retire, rompió la puerta del kiosco y robó $600.000

El sábado, cerca de las 13:40, una mujer de 66 años le puso fin a su jornada laboral, cerró el kiosco que tiene en su vivienda rural del paraje El Tacuruzal y se retiró del lugar.

Minutos más tarde, una vecina interrumpió el descanso de la comerciante, alertándola que uno de los jóvenes que se encontraba frente al kiosco esperó a que se retirara, forzó la puerta principal e ingresó a robar.

Tras la denuncia, la mujer volvió al local junto a efectivos de la Policía Rural y corroboraron la falta de $600.000, dando lugar a un operativo de búsqueda sobre el delincuente.

Al final de varias recorridas, el criminal de 20 años fue encontrado en un monte cercano con $170.000 en su poder, producto de ilícito.

El dinero fue secuestrado y el ladrón llevado al hospital de Tres Isletas para una revisión médica de rutina antes de ser alojado en la comisaría local. Mientras tanto, la policía continúa con los rastrillajes para dar con el paradero del resto del dinero.