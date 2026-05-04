Resistencia: un hombre de 69 años murió tras descompensarse en una iglesia

Un hombre de 69 años falleció este sábado por la tarde en Resistencia luego de descompensarse en el interior de una iglesia evangélica ubicada sobre avenida 25 de Mayo al 1135.

De acuerdo al parte policial de la Comisaría Segunda, el hecho se registró a las 16:05, cuando un llamado a la Sala de Emergencias 911 alertó sobre un ciudadano descompensado en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que el hombre se encontraba tendido en el suelo en posición decúbito dorsal.

Se solicitó de inmediato una ambulancia, cuyo personal asistió al paciente y dispuso su traslado urgente al Hospital Perrando. Sin embargo, minutos más tarde, desde el nosocomio informaron que Carlos Vizgarra (69) ingresó sin signos vitales.