Apostadores de Sáenz Peña y de la Plaza se quedaron con la Poceada del sábado

La Quiniela Poceada Chaqueña volvió a repartir importantes premios en su último sorteo. En la edición Nº 2301, realizada el sábado 2 de mayo de 2026 a las 21, los números favorecidos fueron 04, 17, 19, 24, 32, 45, 48, 58, 93 y 94.

En la categoría principal, con cinco aciertos, hubo dos ganadores que se repartieron un pozo total de $138.431.451,11. El premio individual para un apostador de Presidencia roque Sáenz Peña (4, 32, 45, 48, 58) y otro de Presidencia de la Plaza (4, 17, 24, 48, 94) $69.215.725,56.

En tanto, 239 apostadores lograron cuatro aciertos y se distribuyeron un total de $23.998.382,00, con un premio de $100.411,64 para cada uno.

Por su parte, 3.616 jugadores acertaron tres números y recibieron $1.659,18 cada uno, sobre un pozo de $5.999.595,50.

Además, 25.729 participantes obtuvieron dos aciertos, accediendo a un premio de $1.000 cada uno, correspondiente a un total de $3.599.757,30.

Desde la organización recordaron que los premios tienen vigencia hasta el 17 de mayo de 2026. El próximo sorteo se realizará el 5 de mayo a las 21, con un pozo estimado de $60.643.687,05.