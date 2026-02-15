Domingo violento: un hombre fue apuñalado en plena vía pública de Resistencia

En horas tempranas de este domingo, un hombre de 34 años ingresó de urgencia al Hospital Perrando, siendo llevado directamente al quirófano, ya que presentaba una severa herida por arma blanca.

Un testigo relató que vio a la víctima caminando junto a una mujer, en la intersección de calles La Pampa y San Roque, donde un tercero apareció en la escena y, sin mediar palabra, sacó un punzón de entre sus prendas y apuñaló al damnificado para luego darse a la fuga con la que hasta el momento se consideraba compañera del herido.

Con la información recibida, efectivos de la Comisaría Tercera montaron un intenso operativo de búsqueda para dar con el atacante de 33 años, a quien encontraron sobre el cruce de calles Molina y 4, en la zona sur de la capital chaqueña. El sujeto tenía en su poder el arma utilizada para apuñalar a su contrincante, siendo un pedazo de hierro afilado, con punta en un extremo y una «empuñadura» de tela.

El victimario fue puesto bajo arresto en la comisaría correspondiente, mientras los investigadores intentan establecer las circunstancias que llevaron al feroz hecho. Además, continúa la intensa búsqueda de la mujer implicada y que resultó ser cómplice del agresor.