Escribanos rechazan dichos de Jorge Rial y defienden el rol de la profesión

Según denunció un grupo de profesionales, Rial calificó a los escribanos con términos como «sinvergüenzas», «chorros», «inútiles» y «último escalón». Incluso, en un pasaje de su intervención, llegó a manifestar que estaba dispuesto a «cagar a trompadas» a un escribano, mencionando que daría su nombre al aire.

Ante estas declaraciones, escribanos de distintos puntos del país expresaron su repudio y defendieron la tarea notarial. En un comunicado que circuló entre los colegios profesionales, recordaron que la función del escribano está delegada por el Estado, exige una alta capacitación técnica y jurídica y se encuentra bajo estricto control jurisdiccional, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los actos y contratos.

«Cuando un escribano interviene en una operación, asegura la legalidad del negocio, protege el patrimonio de las personas y da certeza sobre los documentos», subrayaron, destacando que se trata de una labor que requiere actualización permanente y gran responsabilidad.

Los profesionales también cuestionaron lo que consideran un uso abusivo de la libertad de expresión por parte de ciertos comunicadores. «Así como se nos exige idoneidad y control en nuestro ejercicio, también sería deseable un debate serio sobre los límites de quienes utilizan los micrófonos para descalificar sin fundamentos», expresaron.

Finalmente, remarcaron el orgullo con que los notarios transmiten su labor a las nuevas generaciones: «Cuando nuestros hijos dicen que su padre o su madre es escribano, lo hacen con total orgullo», señalaron, y advirtieron que no dejarán pasar agravios que pongan en duda la legitimidad de una profesión clave para la seguridad jurídica del país.

Adhieren a este repudio los siguientes profesionales escribanos de la provincia del Chaco:

Alicia FERRER, Cecilia ZALAZAR, Graciela TEJERINA, Eduardo BERNACHEA, Fabiana GUTTNER, Dina MAIDANA, Claudia GARCIA de LA PAZ, Leandro ALEM; Susana ESTIGARRIBIA, Karina BAEZ, Pedro MARINICH, Cristina SALTEÑO, Analía MORO, Lilian GOMEZ, Maria RAZETO, Mariela GUTIERREZ, Jessica WOODYAT, Carmen MAROTO, Patricia VALUSSI, Sonia PICALUK, Marta Araceli PITRA, Eric SUAREZ, Giselle CUSSIGH, María LATORRE, Silvia GERBER, Laura BENCHART, Lilian SZABO, Jorge MACIAS, Rosana VALDIVIESO, Gabriela RAMIREZ, Analía CAÑETE, Eda GONZALEZ, Daysi ZUASQUITA, Sara ALEGRE, Flavia MORE, Silvia LUGO, Mónica FARIAS.