Interceptan camión con 417 kilos de cocaína ocultos en neumáticos

426339w790h443c.jpg

Un operativo de Gendarmería Nacional culminó con el decomiso de 417 kilos de cocaína que eran trasladados ocultos en los neumáticos de un camión sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad salteña de Senda Hachada. La investigación, que se extendió durante tres meses, permitió establecer que la organización utilizaba un vehículo «puntero», una camioneta para el ingreso de la droga a la provincia y finalmente un camión para el transporte del cargamento.

El procedimiento se llevó a cabo anteayer por la mañana con la intervención de la Unidad Fiscal Descentralizada de Tartagal y efectivos de la Sección de Investigaciones Antidrogas «Aguaray», con apoyo de los Escuadrones 52 y 54 y las secciones de Senda Hachada y Embarcación. Los gendarmes detuvieron de manera simultánea una camioneta Volkswagen Amarok y un camión Volvo FH420. El can detector de narcóticos alertó sobre la posible presencia de droga en las ruedas duales y de auxilio, donde finalmente se hallaron los paquetes rectangulares con cocaína.

En total fueron siete personas detenidas en el lugar, vinculadas a una organización que ya había sido investigada en mayo de este año, cuando se descubrieron 425 kilos de cocaína en una gomería abandonada. Además, se localizó en Aguaray una Toyota Hilux utilizada en la logística del traslado.

Tras el hallazgo, el juez interviniente ordenó siete allanamientos: cuatro en la provincia de Salta (dos en Salvador Mazza, uno en General Mosconi y otro en Joaquín V. González) y tres en la localidad santiagueña de Quimilí. Allí se secuestraron una camioneta, un revólver con 11 municiones, un teléfono satelital, dos handys, seis celulares y documentación de interés. En esas acciones fue detenida una persona más, elevando a ocho los aprehendidos en total.

181849w850h566c.jpg

WhatsApp Image 2025-09-03 at 21.55.17

WhatsApp Image 2025-09-03 at 20.06.55

181849w850h566c.jpg

426339w790h443c.jpg

426349w790h444c.jpg

WhatsApp Image 2025-09-02 at 11.53.39

181825w850h478c.jpg

