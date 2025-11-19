Entrega de nueva indumentaria al personal de Tránsito e Inspección General en Presidencia de la Plaza

El Municipio de Presidencia de la Plaza realizó la entrega de nueva indumentaria de trabajo al personal de Tránsito e Inspección General. La actividad estuvo encabezada por el intendente, Lic. Diego Bernachea, acompañado por la secretaria de Gobierno, Dra. Florencia Biscay, la secretaria General, Rosana Gómez, y el concejal Hugo Lombardo.

Como cada año, el municipio reafirma su compromiso con quienes cumplen funciones esenciales en el ordenamiento urbano, el control vehicular y la seguridad vial. En un contexto donde la administración responsable de los recursos públicos es fundamental, esta entrega representa un esfuerzo significativo orientado a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales.

Desde el Ejecutivo destacaron que el acompañamiento al personal es una prioridad, fortaleciendo la tarea cotidiana de quienes prestan servicios indispensables para la comunidad y contribuyen al cuidado y bienestar de todos los vecinos.