Avanza la última etapa de la nueva «Plaza de la Inclusión»

El Gobierno provincial avanza con la obra de mejora integral de la Plaza de la Inclusión, en el límite entre Resistencia y Barranqueras.

La obra, financiada por Fonplata, se lleva adelante en el marco de la repavimentación de la avenida 9 de Julio.

La secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, supervisó este miércoles los trabajos, y afirmó que se trata de «un espacio social de contención donde el Gobierno provincial incorporó la mejora de una plazoleta para personas con discapacidad».

La funcionaria resaltó que este espacio recibe entre 80 y 100 personas por día, cuenta con vacunatorio y un equipo dedicado a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Por su parte, el administrador general de Vialidad Provincial, Omar Canela, sostuvo que este tipo de espacios forma parte de los requisitos ambientales y sociales que acompañan las obras de pavimentación financiadas por organismos internacionales.

Además, señaló que la obra de repavimentación, que incluye desagües, iluminación y parquización, registra un 98% de avance. «Estamos ultimando detalles y la vamos a finalizar antes de fin de año», afirmó.