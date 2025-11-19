Dos menores desaparecieron en el río Bermejo y continúa la búsqueda en Puerto Eva Perón

Durante la tarde de este miércoles, alrededor de las 17:00, personal de la Comisaría de Puerto Eva Perón intervino en una emergencia ocurrida en la zona del camping municipal, a orillas del río Bermejo.

Según informaron desde la unidad policial, tres menores se encontraban bañándose cuando la fuerte correntada arrastró a uno de ellos. Otro adolescente intentó auxiliarlo, pero ambos fueron llevados hacia una zona profunda del cauce y no volvieron a salir a la superficie. El tercer menor dio aviso inmediato a las autoridades.

Ante la situación, se desplegó un operativo de búsqueda que incluye a la División Bomberos Metropolitana de la Policía del Chaco, Bomberos Voluntarios de Las Palmas, personal policial de Formosa —delegación General Lucio V. Mansilla— y numerosos vecinos que colaboran con recursos humanos y materiales.

Los menores desaparecidos fueron identificados como Sergio Javier Maciel, de 13 años, y Alexis Verón, de 15, ambos domiciliados en el sector urbano de Puerto Eva Perón.

La Fiscalía N° 10, a cargo de la Dra. Lilian Beatriz Irala, fue informada de la situación y dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial.

El operativo se mantiene activo y las autoridades informaron que se continuará ampliando la información con el avance de la búsqueda.