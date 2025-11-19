Dos menores desaparecieron en el río Bermejo y continúa la búsqueda en Puerto Eva Perón

WhatsApp Image 2025-11-19 at 18.41.21

Durante la tarde de este miércoles, alrededor de las 17:00, personal de la Comisaría de Puerto Eva Perón intervino en una emergencia ocurrida en la zona del camping municipal, a orillas del río Bermejo.

Según informaron desde la unidad policial, tres menores se encontraban bañándose cuando la fuerte correntada arrastró a uno de ellos. Otro adolescente intentó auxiliarlo, pero ambos fueron llevados hacia una zona profunda del cauce y no volvieron a salir a la superficie. El tercer menor dio aviso inmediato a las autoridades.

Ante la situación, se desplegó un operativo de búsqueda que incluye a la División Bomberos Metropolitana de la Policía del Chaco, Bomberos Voluntarios de Las Palmas, personal policial de Formosa —delegación General Lucio V. Mansilla— y numerosos vecinos que colaboran con recursos humanos y materiales.

Los menores desaparecidos fueron identificados como Sergio Javier Maciel, de 13 años, y Alexis Verón, de 15, ambos domiciliados en el sector urbano de Puerto Eva Perón.

La Fiscalía N° 10, a cargo de la Dra. Lilian Beatriz Irala, fue informada de la situación y dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial.

El operativo se mantiene activo y las autoridades informaron que se continuará ampliando la información con el avance de la búsqueda.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-11-19 at 11.41.41 (1)

General San Martín: detienen en la terminal de ómnibus a un hombre con pedido de aprehensión por hurto de ganado menor

WhatsApp Image 2025-11-19 at 12.09.51 (2)

Puerto Vilelas: aprehenden a un hombre acusado de dañar una cámara de videovigilancia municipal

WhatsApp Image 2025-11-19 at 09.44.13

Puerto de Barranqueras: importación histórica para una PYME chaqueña

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-19 at 18.41.21

Dos menores desaparecieron en el río Bermejo y continúa la búsqueda en Puerto Eva Perón

585805989_1633924921294031_1921591216392348054_n (1)

Entrega de nueva indumentaria al personal de Tránsito e Inspección General en Presidencia de la Plaza

184876w850h478c.jpg

Avanza la última etapa de la nueva «Plaza de la Inclusión»

184866w850h567c.png

Chaco aprobó el control toxicológico obligatorio para todos los funcionarios públicos

WhatsApp-Image-2025-11-19-at-8.47.51-AM-1024x768

El Concejo Municipal autorizó al ejecutivo a aceptar la donación del Parque Caraguatá y destrabar su situación administrativa