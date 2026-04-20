Conmoción en el Puerto de Barranqueras por la muerte de un prefecto

454101w790h593c.jpg

Se pudo confirmar que un trabajador de Prefectura en el Puerto de Barranqueras fue hallado sin vida en su puesto de trabajo.

La primera información es que el prefecto de apellido Aguirre se habría quitado la vida con su arma reglamentaria.

En el lugar se encuentra personal de la justicia Federal y de Gendarmería Nacional para iniciar los peritajes.

El hecho conmociona a la comunidad de la ciudad portuaria. La investigación deberá esclarecer si se trata o no de un suicidio.

Internacionales

454104w790h406c.jpg

El aeropuerto de Resistencia, entre los de mayor crecimiento del país

784406_grande

Otro freno a un “delivery narco” repartiendo marihuana y cocaína en los barrios de la Ruta 11

190077w850h567c.jpg

Un auto se salió de control, atropelló a espectadores y dejó un muerto en el Rally Sudamericano