Conmoción en el Puerto de Barranqueras por la muerte de un prefecto

Se pudo confirmar que un trabajador de Prefectura en el Puerto de Barranqueras fue hallado sin vida en su puesto de trabajo.

La primera información es que el prefecto de apellido Aguirre se habría quitado la vida con su arma reglamentaria.

En el lugar se encuentra personal de la justicia Federal y de Gendarmería Nacional para iniciar los peritajes.

El hecho conmociona a la comunidad de la ciudad portuaria. La investigación deberá esclarecer si se trata o no de un suicidio.