Anuncian tormentas fuertes para este lunes en todo el Chaco

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes para este lunes, en todo el Chaco, de nivel naranja en gran parte de la provincia, y de nivel amarillo en el este y el extremo noroeste.

El alerta abarca también a Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, el centro y norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos, y el sudeste de Salta.

En el Chaco, es de nivel naranja para el centro, sur, oeste y noreste de la provincia, y de nivel amarillo para el este y el extremo noroeste.

El informe indica que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

CÓMO SEGUIRÁ EL TIEMPO EN RESISTENCIA

Para este lunes se prevén tormentas fuertes durante todo el día, y vientos leves del sudeste con ráfagas, con un piso térmico de 20 grados y un techo de 23.

Asimismo, para el martes se esperan tormentas por la mañana y chaparrones por la tarde-noche, con vientos leves del este rotando al sur. La temperatura oscilará entre 19 grados de mínima y 24 de máxima.

En tanto, para el miércoles se pronostica tiempo inestable, con cielo mayormente nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche, y leve descenso de temperatura: mínima de 17 grados y máxima de 22.