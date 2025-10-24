Chaco tendrá una Agencia de Inversiones

183873w440h293c.jpg

Durante septiembre, Chaco exportó por USD 56,9 millones, lo que representa un crecimiento del 74,5% respecto al mismo mes del año pasado, según informó la Consultora Politikon Chaco .

El informe detalla que el 87% de las exportaciones fueron de productos primarios, por un valor de USD 49,5 millones. Las manufacturas agropecuarias representaron el 13%, mientras que las manufacturas industriales solo aportaron el 0,3%.

AGENCIA DE INVERSIONES

En este contexto, el gobernador Leandro Zdero adelantó, en declaraciones periodísticas, que la próxima semana se pondrá en marcha la Agencia de Inversiones del Chaco, para avanzar con la producción y las economías regionales.

Zdero destacó también que la provincia apuesta a sumar valor a su producción, con proyectos como el Progano, la industria frigorífica caprina y la fábrica de chacinados de Hermoso Campo, entre otros. «El Chaco tiene mucho potencial y queremos que cada productor pueda crecer, invertir y exportar mucho más aquí en la provincia», señaló.

