Horror en Puerto Vilelas: un policía mató a su ex pareja e intentó quitarse la vida

Este martes cerca del mediodía, la localidad de Puerto Vilelas se vio estremecida por un caso de extrema violencia, donde un policía habría matado a su expareja, y luego intentó quitarse la vida.

Según los primeros datos, se trata del cabo primero de la Comisaría Cuarta, Luciano Alberto Etudie, de 34 años, quien en principio secuestró a la mujer, identificada como Graciela Mabel López de 33 años, junto a su hijo de 6, y los llevó a un descampado en la zona de Tres Bocas.

En ese marco, baleó a López, y luego se disparó para intentar quitarse la vida. El mismo fue trasladado al Hospital Perrando donde se encuentra internado.

El pequeño fue rescatado por personal del COE.

Según se pudo saber, ambos mantenían una relación conflictiva, ya que Etudie la había denunciado por no dejarlo ver a su hijo.

La fiscal de género Nº 11, Noel Benitez, se encuentra llevando adelante la investigación junto al Gabinete Científico.

De acuerdo a la información policial, el efectivo tenía a la mujer y al menor de rehén, pero se pudo dialogar con el mismo solicitándole que entregue al niño. El presunto autor liberó al pequeño y fue trasladado a la Comisaría para su resguardo.

Posteriormente, se hizo presente en el lugar personal del Cuerpo de Operaciones Especiales junto con un mediador, los cuales entablaron diálogo con Etudie.

Se realizó un perímetro en el lugar, pasado unos minutosEtudie efectuó un disparo en la cabeza a la mujer y luego efectuó un segundo disparo al personal policial, siendo repelido por un personal del COE, que hirió al agresor.

El atacante ingresó al Hospital Perrando alrededor de las 12.10 del mediodía, con una herida de arma de fuego con orificio de entrada en mentón y salida en rostro, estable.