En la Fiesta de la Buena Miel, Zdero destacó el potencial productivo del Chaco

Leandro Zdero se presentó en la Fiesta de la Buena Miel 2026, que además incluyó la segunda Expo Miel de los Humedales.

Durante su discurso, afirmó que «El Chaco tiene que animarse a cambiar su modelo productivo» y señaló que eventos como La Fiesta de la Buena Miel hacen una importante puesta en valor para los productos apícolas y regionales.

«Tenemos una gran oportunidad para proyectar nuestra producción hacia nuevos mercados y generar más empleo para los chaqueños», sostuvo Zdero, y agregó que «vamos a trabajar para demostrar que el Chaco puede salir adelante, acompañando a nuestros apicultores y a toda la gente de trabajo para construir un Chaco productivo».