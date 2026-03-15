Villa Ángela: Ganó $780 millones pero había olvidado el tiquet en la subagencia

La fortuna del Quini 6 volvió a caer en el Chaco, más precisamente en Villa Ángela, ya que un vecino de esa ciudad se alzó con una suma multimillonaria durante el sorteo del miércoles 11 de marzo, en la modalidad Tradicional La Segunda.

El ganador es un jubilado que efectuó su jugada en la Subagencia 302/20 de Sergio Fernando Barboza.

Los números de la suerte para el apostador de 65 años fueron el 07, 14, 15, 21, 23 y 31, gracias a los cuales resultó ser el único ganador de la categoría durante el sorteo 3355 del pasado miércoles.

El agenciero fue fundamental en esta historia, ya que el jubilado había olvidado su ticket en el local ubicado en el cruce de avenida Bittel y Obligado de Villa Ángela. «Me quedé tomando unos mates con el subagenciero y entre charla y charla, me olvidé el ticket sobre el mostrador», reveló.

«A la noche fui a comer un asado con amigos y luego del sorteo del Quini me puse a controlar el extracto y vi que eran mis números», prosiguió el hombre, quien en ese momento se vio invadido en partes iguales por la emoción y la desesperación.

En ese contexto, el jubilado no dudó en intentar comunicarse con al subagente pese a las altas horas. «Lo llamé tarde, ya pasada la medianoche. La primera vez no me atendió y me desesperé. Pero después sí me atendió y como pude le conté que había sacado el Quini 6. De inmediato, fuimos hasta la Subagencia para buscar el ticket», prosiguió el ganador, destacando la humildad y honestidad del permisionario.

Por fortuna, el subagenciero había tomado el recaudo de guardar el ticket olvidado y ganador de la modalidad Tradicional La Segunda y le permitió a este jubilado villangelense alzarse con un espectacular premio bruto de 780 millones de pesos.