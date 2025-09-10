En Du Graty Y En Santa Sylvina: Silvana Schneider Junto A Los Candidatos De Lla Presentaron Sus Propuestas Para Defender Al Chaco

La vicegobernadora y candidata a Senadora, Silvana Schneider, junto a los candidatos a senadores y diputados nacionales de La Libertad Avanza estuvieron en las localidades de Coronel Du Graty y Santa Sylvina, donde compartieron sus propuestas de renovación y transparencia para consolidar la transformación del Chaco.

SILVANA SCHNEIDER: “NO PODEMOS VOLVER AL POPULISMO QUE TANTO DOLOR TRAJO AL CHACO”

La vicegobernadora y candidata a senadora por Chaco, Silvana Schneider, ratificó su compromiso asumido en el 2023 y pidió el acompañamiento al pueblo chaqueño. “Necesitamos continuar con el rumbo que iniciamos, lo otro ya conocemos, lo otro es el Chaco empobrecido que nos han dejado y que tanto dolor nos trajo a los chaqueños”, remarcó Schneider, acompañada por los candidatos a senadores: Juan Cruz Godoy, Sebastián Lazzarini, Lorena Mercado; y a diputados nacionales: Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Marcela Pibernus, David Serfaty y Patricia Valussi; y añadió: “Estamos convencidos que hay que ir todos juntos este 26 de octubre, no podemos dar ningún paso atrás”.

“Traemos nuestras propuestas y llevaremos el mensaje a cada rincón de la provincia. Siempre recordando el punto de partida, todo lo que nos sigue costando salir de ese populismo doloroso que tanto mal le hizo a los chaqueños”, concluyó la vicegobernadora.

JUAN CRUZ GODOY: “VAMOS A DEFENDER A LOS CHAQUEÑOS EN EL CONGRESO”

El candidato a senador por Chaco, Juan Cruz Godoy, pidió el voto de confianza de los todos los chaqueños para poder proteger los intereses de la provincia en el Congreso de la Nación. “Se nota el trabajo y el esfuerzo de los vecinos de Coronel Du Graty y de Santa Sylvina, como en cada rincón de la provincia, y eso queremos transmitir una vez llegada la oportunidad en Nación”, argumentó.

SEBASTIAN LAZZARINI: “LOS CHAQUEÑOS DECIDIERON DAR VUELTA LA PÁGINA Y HAY QUE RATIFICARLO EN OCTUBRE”

“Estamos llevando la propuesta de esta alianza a cada lugar de la provincia. Nosotros iniciamos un cambio en nuestro país y en Chaco en 2023 y necesitamos terminar lo que iniciamos”, mencionó el aspirante a la senaduría nacional, Sebastián Lazzarini.

Por esa línea, destacó: “Esta alianza electoral representa justamente trabajar conjuntamente y no volver al pasado, no dar ni un paso atrás porque los chaqueños y todos los argentinos decidimos dar vuelta la página”.

ROSARIO GOITÍA: “HAY QUE MIRAR AL FUTURO Y NO VOLVER AL PASADO”

La candidata a diputada nacional, Rosario Goitía, resaltó la importancia de las elecciones legislativas del 26 de octubre y lo trascendente de no volver al pasado. “Hay que mirar al futuro, no volver al pasado y dar vuelta la página. Es necesario continuar con esta transformación tanto a nivel nacional como provincial”, manifestó.

GUILLERMO AGÜERO: “SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO LA GESTIÓN DEL GOBERNADOR ZDERO EN EL CONGRESO”

El candidato a diputado nacional, Guillermo Agüero, comentó: “Sabemos que son momentos difíciles, pero es complejo recomponer en tan solo 18 meses de gestión lo que se destruyó durante 16 años en Argentina. El populismo exacerbado dejó a la provincia con los peores indicadores de pobreza, de educación y con enormes déficits estructurales”, recordó Agüero.

En ese contexto, resaltó los principales logros de la gestión de Leandro Zdero, entre ellos el ordenamiento de la caja del Estado desde el primer día, el fuerte respaldo al sector privado y productivo, la reducción de impuestos y la firma del contrato para el inicio del segundo acueducto, señalando estos avances como un ejemplo del camino que se debe continuar.

Para finalizar, Agüero aseguró: “Voy a trabajar fuertemente en acompañar la gestión del gobernador Zdero en el Congreso de la Nación, apoyaré todas las leyes que tengan que ver con posicionar a la Argentina y a la provincia en el lugar que se merecen”.

SUSANA MAGGIO: “ES VALIOSO QUE LA GENTE CONOZCA A QUIENES VAN A REPRESENTAR A CHACO”

Por su parte, la intendente de Santa Sylvina, Susana Maggio, acompañó a los candidatos de la alianza La Libertad Avanza en su recorrida por la localidad y subrayó: “Es importante que recorran cada localidad, escuchando a la gente y trayendo sus propuestas. Ellos van a representar a la provincia en el Congreso de la Nación y es muy valioso que los ciudadanos los conozcan”.