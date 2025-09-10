Puerto Tirol celebró el Día del Escritor Tirolero en homenaje a Adolfo “El Negro” Cristaldo

Con una variada agenda cultural y educativa, el Municipio de Puerto Tirol conmemoró este martes el Día del Escritor Tirolero, fecha que recuerda el natalicio del escritor local Adolfo “El Negro” Cristaldo, figura destacada de la literatura de la localidad.

La celebración tuvo lugar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, donde se desarrollaron múltiples actividades organizadas por las bibliotecas locales.

La jornada se inició con un acto en el auditorio, que contó con la participación del intendente Humberto “Cacho” De Pompert, el secretario de Gobierno Mauro Gutiérrez, escritores locales como Nando González, Héctor Rodolfo Encinas, Guillermo Alfonso y Esteban González, además de docentes y alumnos de distintas instituciones educativas.

El profesor Avo Almirón, acompañado de su guitarra, ofreció un repertorio musical dedicado a los homenajeados y al público presente, aportando un clima emotivo al encuentro.

Por la tarde, la escritora Gabriela De Pompert dictó un taller sobre “Las emociones”, donde se generó un intercambio fluido con los jóvenes asistentes, fortaleciendo el vínculo entre la literatura y la expresión personal.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de los músicos Aníbal Ramírez y Genaro Bobis, quienes se presentaron en el auditorio con un repertorio de canciones que aportaron un marco festivo a la conmemoración.

Además, las bibliotecas de la localidad instalaron stands con propuestas lúdicas y actividades recreativas destinadas a los niños y niñas de las instituciones escolares. Los escritores Alejandro Ramírez y Nidia Angélica Castillo acompañaron el recorrido, compartiendo experiencias con los más pequeños.

Desde el área cultural del municipio destacaron la importancia de esta fecha para valorar la labor de los escritores tiroleros en la promoción de la lectura y la escritura, especialmente entre los más jóvenes.

“Deseamos un muy feliz día a todos los escritores tiroleros, agradeciendo su aporte a la literatura y a la cultura local”, expresaron desde la organización.

Con estas actividades, Puerto Tirol reafirmó su compromiso con la identidad cultural y la preservación del legado literario de sus escritores.