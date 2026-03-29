Jujuy Básquet, el rival de Villa San Martín en la Reclasificación

La fase regular de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet llegó a su fin y Jujuy Básquet será el rival de Villa San Martín en los playoffs de Reclasificación. La serie, que se jugará al mejor de cinco partidos, comenzará en Jujuy y luego se trasladará a Resistencia y de ser necesario volverá a la provincia ubicada en el noroeste de la Argentina.

El elenco jujeño, que viene de caer en su última presentación ante Comunicaciones de Mercedes, terminó en la octava posición con 49 puntos y un récord de 17 partidos ganados y 15 perdidos en 32 presentaciones, en tanto que el ‘Tricolor’ cerró en la novena colocación con 48 unidades y un récord de 16-16.

Cabe destacar que el ultimo antecedente entre dos equipos fue hace pocos días, más precisamente el miércoles 25 de marzo, cuando Jujuy Básquet superó en Resistencia a Villa San Martín por 95-87.

En cuanto al formato de playoffs de Reclasificación, los mismas comenzarán el próximo 1 de abril con la participación de 16 equipos, ocho por conferencia, y se disputarán al mejor de cinco encuentros. La Norte se jugará los días 1; 3; 7; 9 y 12 de abril.

La Reclasificación la protagonizarán los elencos que finalicen entre la quinta y la decimosegunda ubicación de cada conferencia con ventaja de localía para los mejores clasificados.

Además del mencionado cruce entre Jujuy Básquet (8°) y Villa San Martin (9°), los otros cruces de Reclasificación serán Comunicaciones (6º) vs Bochas (11º); Salta Básket (7°) vs Estudiantes de Tucumán (10°) y Santa Paula de Gálvez (5°) vs Independiente de Santiago del Estero (12°).

Vale resaltar que Amancay de La Rioja (1°), San Isidro (2°), Barrio Parque (3°) y Sportivo Suardi (4°), se metieron directamente en los octavos de final y deberán esperar a que finalice la Reclasificación para conocer a sus respectivos rivales, que se reordenarán según su récord durante la fase regular para armar los cruces. La novedad de esta edición es que, a partir de la tercera ronda de playoffs, cuartos de final, los cuatro equipos surgidos de la Norte se cruzarán con los cuatro surgidos de la Sur.

En otro contexto, Huracán Las Heras perdió la categoría en la Norte y deberá jugar la Liga Federal de Básquet.