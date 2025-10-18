Elecciones En UPCP: La Lista 25 “Celeste” Llevó Sus Propuestas En Sáenz Peña

WhatsApp Image 2025-10-17 at 18.44.34

De cara a las elecciones en UPCP, el 24 de octubre, la Lista 25 Celeste (única lista opositora a Niz) encabezada por “Milly” Verón, llevó sus propuestas esta semana por varias localidades del interior que culminaron hoy en Sáenz Peña.

La Lista 25 “Celeste” presentó a sus candidatos en Sáenz Peña y reafirmó su compromiso con los trabajadores del sector público. Este viernes, estuvieron en el Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carrillo” dialogando con los trabajadores del sector público que contó con la participación de numerosos agentes de la salud, trabajadores estatales y representantes gremiales que acompañaron.
Los integrantes de la Lista 25 expusieron sus principales propuestas y destacaron la importancia de estar en el interior provincial para conocer de cerca las necesidades de los trabajadores en hospitales, cara a cara en los centros de salud y registros civiles. Además, subrayaron la necesidad de retomar un diálogo constructivo con el gobierno provincial, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas para el sector.
Posteriormente, los candidatos mantuvieron una reunión con el directorio del Hospital 4 de Junio, donde fueron recibidos por el Dr. Jaime Etchelouz. En el encuentro, se interiorizaron sobre la situación actual del hospital y las condiciones laborales de los recursos humanos. “Nuestro compromiso es estar al lado de cada trabajador, escuchando y acompañando sus reclamos desde el lugar que nos toque estar”, expresó Milly Verón.

Desde la Lista 25 remarcaron que su propuesta “nace del trabajo cotidiano y de la convicción de que un sindicato fuerte debe volver a representar los intereses reales de los empleados públicos chaqueños, con transparencia, cercanía y participación”.

