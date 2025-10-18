Argentina quedó segunda en el ranking FIFA

FIFA actualizó su ranking de selecciones y España quedó en primer lugar, tras sumar dos victorias que le permitieron mantenerse en la cima .

Argentina consiguió escalar del 3° puesto al 2°, y superó a Francia, que ahora quedó debajo de la Albiceleste. Argentina cedió el liderazgo del ranking en septiembre, luego de 29 meses de encabezarlo.

En 4° lugar está Inglaterra y en 5° puesto se ubica Portugal. Completan el resto del top 10 Países Bajos (6°), Brasil (7°), Bélgica (8°), Italia (9°) y Alemania (10°), que vuelve a ubicarse entre los 10 primeros puestos. La próxima actualización del ranking será el 20 de noviembre.