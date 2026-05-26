El último yaguareté de El Impenetrable ya tiene nombre: «No» Huet»

La Municipalidad de Miraflores, junto a autoridades de la Fundación Rewilding Argentina y del Parque Nacional El Impenetrable, participaron del conteo de votos emitidos por alumnos de la E.E.P N° 680 y E.E.P N° 1089 para elegir el nombre del nuevo yaguareté macho, que habita en El Impenetrable chaqueño.

Entre las cuatro propuestas presentadas, el nombre más votado fue «No» Huet», que en idioma Qom significa «Rey de los animales».

En la votación, se destacó la importancia de promover la participación de los estudiantes en actividades que fortalecen la identidad cultural y el compromiso con el cuidado de nuestra fauna autóctona.

«Es una gran alegría ver a nuestros niños y jóvenes involucrarse en la preservación de una especie tan emblemática para nuestra región, revalorizando además nuestra lengua y cultura Qom», expresó el jefe comunal de la localidad.

Desde las distintas áreas se continúa acompañando iniciativas que promueven la conservación ambiental y el reconocimiento de nuestras raíces culturales.