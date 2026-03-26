El Tribunal de Cuentas avaló al Municipio de Sáenz Peña en las inversiones realizadas en 2024

El Tribunal de Cuentas del Chaco respaldó la legalidad de las inversiones financieras realizadas por el municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña durante el ejercicio 2024 y confirmó que no se registraron operaciones no garantizadas , despejando cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos.

En el marco de un expediente en trámite, la funcionaria del organismo, Noemí Maricel Moraes, brindó un testimonio clave en el que precisó que el municipio actuó dentro de los parámetros legales y con mecanismos de control adecuados.

Uno de los puntos centrales fue la aclaración respecto a la necesidad —o no— de una ordenanza para realizar inversiones. En ese sentido, Moraes explicó que no se requiere autorización específica del Concejo Municipal, ya que la Constitución provincial establece que las ordenanzas están vinculadas al presupuesto general y no a la aprobación individual de cada operación financiera.

Además, sostuvo que la facultad de invertir fondos disponibles recae en el intendente, quien debe administrar los recursos con el objetivo de preservar su valor frente a la devaluación.

En relación a los controles, la funcionaria detalló que el Tribunal de Cuentas no interviene de manera previa en las decisiones de inversión, sino que realiza un control posterior. Este proceso incluye la revisión de resúmenes bancarios, la cuenta comitente utilizada en la Bolsa de Comercio y los registros asentados en los libros banco del municipio.

Respecto al ejercicio 2024, Moraes confirmó que el municipio declaró correctamente la cuenta comitente, especificó los montos invertidos y los instrumentos financieros utilizados. Según indicó, las operaciones fueron diversificadas, de bajo riesgo y contaron con respaldo.

En esa línea, remarcó especialmente que no se registraron compras de cheques no garantizados, uno de los puntos que había generado mayor atención, y que todas las operaciones fueron debidamente documentadas y asentadas en los registros contables correspondientes.

También explicó que las inversiones se reflejan en el libro banco bajo el rubro «inversiones en Bolsa de Comercio», evidenciando el movimiento de fondos desde las cuentas bancarias hacia la cuenta comitente.

En cuanto al control interno, señaló que la supervisión contable estuvo a cargo de la contadora Lucía Muñoz hasta junio de 2025, cuando solicitó licencia por maternidad. Posteriormente, la propia Moraes asumió de manera subrogante esa función. El fiscal titular del área es Pablo De Seta, jefe de fiscales de la Sala A del organismo.

De esta manera, el testimonio incorporado al expediente aporta elementos técnicos que ratifican la transparencia, correcta registración y legalidad de las inversiones realizadas por el municipio, al tiempo que descarta irregularidades en el manejo de fondos durante el período analizado.