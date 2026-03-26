Eutanasia y debate: la dolorosa historia de Noelia Castillo, la joven que decidió morir

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años de Barcelona, accederá este jueves a la eutanasia en una residencia sociosanitaria luego casi dos años de disputa judicial con su familia, en un caso que reavivó el debate sobre el derecho a morir en España.

Todo comenzó en 2022, cuando la joven sufrió una agresión sexual múltiple. El impacto psicológico fue devastador. Tiempo después intentó quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Sobrevivió, pero las consecuencias fueron irreversibles, con una lesión medular que la dejó parapléjica.

Desde entonces, su vida quedó marcada por dolores físicos permanentes, sin respuesta efectiva a los tratamientos, y por un sufrimiento psicológico que, según expresó en distintas intervenciones públicas, se volvió insoportable. A eso se sumó una dependencia total para las actividades cotidianas, lo que terminó de configurar un cuadro que se enmarca dentro de lo que la ley española define como condición grave, crónica e incapacitante.

En abril de 2024 Noelia decidió iniciar el procedimiento para acceder a la eutanasia, amparada por la legislación vigente en España desde junio de 2021. Su solicitud cumplió con los requisitos establecidos: fue evaluada por profesionales de la salud, ratificada en dos instancias y avalada por la Comisión de Garantía y Evaluación. Sin embargo, el proceso quedó en suspenso cuando su padre, con el patrocinio de la organización Abogados Cristianos, acudió a la Justicia para frenar la práctica.

Ese planteo dio inicio a un recorrido judicial inusual. El caso atravesó distintas instancias, incluyendo tribunales superiores e incluso organismos europeos. En todos los casos, las resoluciones coincidieron en un punto central: la decisión de la paciente, tomada en pleno uso de sus facultades, debía prevalecer.

La intervención judicial postergó durante meses un procedimiento que originalmente estaba previsto para el 2 de agosto de 2024. Recién ahora, casi dos años después de iniciado el trámite, se concretará.

La joven eligió recibir la eutanasia en una residencia sociosanitaria en Sant Pere de Ribes, en Barcelona. También decidió atravesar ese momento en soledad, sin la presencia de familiares. «No quiero que me vean cerrando los ojos», expresó en una entrevista televisiva.

Los requisitos para acceder a la eutanasia en España

En España, la eutanasia es una prestación incluida en el sistema público de salud y financiada por el Estado. La ley reconoce el derecho de toda persona, bajo condiciones específicas, a recibir ayuda para morir.

Entre los requisitos se incluyen ser mayor de edad, estar en pleno uso de las facultades mentales, realizar dos solicitudes voluntarias con una separación mínima de 15 días y padecer una enfermedad grave e incurable o una condición que genere sufrimiento constante sin posibilidades de mejora.

El procedimiento contempla dos modalidades: la administración directa por parte de un profesional de la salud o la autoadministración bajo supervisión médica. En ambos casos, se inicia con un fármaco anestésico, el propofol, que induce un coma profundo. Una vez verificado ese estado, se suministra un bloqueante neuromuscular, como atracurio, cisatracurio o rocuronio, que provoca la muerte. El paciente puede desistir en cualquier momento del proceso.

La ley fue aprobada en el Congreso español con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, en medio de un debate social que sigue abierto. España se convirtió así en uno de los pocos países europeos en reconocer este derecho dentro de su sistema sanitario.