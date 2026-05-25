El Tren Sanitario “25 de Mayo” volverá a recorrer el país y llegará al Chaco

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Luego de varios años fuera de funcionamiento, el Tren Sanitario “25 de Mayo” fue reacondicionado y volverá a ponerse en marcha con un recorrido federal que tendrá como primer destino la provincia del Chaco.

La formación fue restaurada durante seis meses en talleres ferroviarios de Buenos Aires y retomará su actividad con el objetivo de acercar servicios esenciales y asistencia a distintas comunidades del interior del país.

Según se informó, el tren brindará controles preventivos de salud, vacunación, estudios médicos, atención oftalmológica, prestaciones sociales y actividades culturales para vecinos de distintas localidades chaqueñas.

El recorrido en la provincia comenzará el 1 de junio y se extenderá hasta el 3 de julio, visitando las localidades de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia.

El regreso del tren representa también la recuperación de una herramienta histórica de asistencia territorial, especialmente destinada a acercar servicios sanitarios y sociales a poblaciones con dificultades de acceso.

Además de las prestaciones médicas y sociales, el operativo incluirá propuestas recreativas y culturales orientadas a fortalecer el vínculo con las comunidades que serán visitadas durante el recorrido.

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