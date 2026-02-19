Fontana avanza con trabajos de desmalezado en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de Fontana continúa desarrollando tareas de desmalezado y acondicionamiento en diferentes barrios, con el objetivo de mejorar el estado de los espacios públicos y contribuir a la seguridad de los vecinos.

En esta oportunidad, las cuadrillas municipales llevaron adelante trabajos en el barrio 222 Viviendas, el barrio Independencia y en la plaza del asentamiento Lavalle, donde se realizaron cortes de malezas y limpieza general.

Desde el municipio destacaron que estas acciones permiten mantener el orden y las condiciones adecuadas en los espacios comunitarios, favoreciendo su uso por parte de los vecinos.

Asimismo, señalaron que las tareas continuarán en otros sectores de la ciudad como parte del plan de mantenimiento urbano que se ejecuta de manera permanente.

