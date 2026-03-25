El Sauzalito: el municipio asistió a familias aisladas y acompañó la producción local

El municipio de El Sauzalito llevó adelante un operativo de asistencia a familias de zonas rurales que se encuentran aisladas como consecuencia de las condiciones climáticas adversas.

La intervención fue encabezada por el intendente Jorge Monzón, quien junto a su equipo recorrió los parajes El Ballado y El Chorro. Allí se brindó ayuda mediante el traslado en canoa y la entrega de alimentos a los vecinos afectados.

Durante la recorrida, además, las autoridades municipales verificaron el avance de la producción local, observando los resultados de recientes tareas de arado realizadas en la zona. Según indicaron, estas acciones forman parte de un acompañamiento sostenido al sector productivo rural.

Desde el municipio destacaron que el operativo refleja una doble línea de trabajo: por un lado, la asistencia inmediata ante situaciones de emergencia, y por otro, el fortalecimiento de la producción como herramienta de desarrollo para las familias de la región.

En ese sentido, remarcaron la importancia de mantener una presencia activa del Estado en el territorio, especialmente en contextos de aislamiento, para garantizar tanto la atención de necesidades urgentes como el impulso a las economías locales.